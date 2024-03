Dramma a Lamezia, muore in ambulanza colpito da infarto: a bordo solo infermieri

Tragedia a Lamezia Terme, dove un sessantaduenne del posto è morto a seguito di un infarto. A lanciare l'allarme sono stati i familiari della vittima, che hanno subito chiamato i soccorsi giunti celermente sul posto.

Purtroppo però, a quanto si apprende, a bordo dell'ambulanza vi sarebbero stati solo degli infermieri, che avrebbero tentato di rianimare l'uomo comprendendo sin da subito la gravità della situazione. Per tale motivo è stato necessario allertare l'elisoccorso per un trasferimento d'urgenza a Catanzaro.

Per il malcapitato purtroppo non c'è stato nulla da fare. In tutto il distretto di Lamezia Terme - con circa 150 mila abitanti - opererebbero solo quattro ambulanze, di cui una sola è medicalizzata.