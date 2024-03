Gioia Tauro, intercettato in porto il primo carico di cocaina proveniente dalla Cina

Circa 150 chili di cocaina suddivisi in cinque borsoni sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria nel Porto di Gioia Tauro. Una notizia di cui si legge spesso, se non fosse per un dettaglio: è la prima volta che viene documentata l'importazione della sostanza stupefacente dalla Cina.

I borsoni infatti erano occultati all'interno di un container proveniente dall'estremo oriente, ed al momento sono in corso i dovuti accertamenti per tentare di ricostruire i legami con il carico.

Al contempo, la Procura di Reggio Calabria ha avviato ulteriori controlli per comprendere e tracciare questa nuova ed insolita rotta, e capirne dunque anche quale fosse la destinazione finale. Un nuovo canale investigativo, in attesa degli accertamenti di laboratorio per accertare qualità e principio attivo della droga.