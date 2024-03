Talerico: “emergenza idrica senza precedenti, chiesti interventi urgenti a Sorical”

"Nei giorni scorsi ho incontrato i vertici di Sorical per la grave emergenza idrica che rischia di aggravarsi con l’avvicinarsi della stagione estiva, ove aumenta la popolazione ed il consumo di acqua. Il dato allarmante è che il problema non si potrà risolvere semplicemente aumentando la portata, che rischia anzi di aggravare la situazione poiché l’aumento di pressione potrebbe determinare ulteriori rotture delle condotte della rete idrica". E' quanto comunica il consigliere regionale Antonello Talerico.

"Difatti - continua - dal dato secondo cui si sarebbe passati da una portata di 16 litri ad una di 25 litri al secondo, trova conferma che oltre agli spillamenti abusivi alle condotte, sussistono gravissime rotture sulla rete che fanno disperdere importanti quantitativi d’acqua e determinano una vera e propria emergenza idrica. Ragion per cui è stato richiesto a Sorical di effettuare con urgenza una ricognizione sulla rete di adduzione di competenza per individuare i punti maggiormente critici (stessa cosa è stata fatta dall’amministrazione comunale sulla propria rete) e di dispersione idrica, al fine di effettuare immediatamente i diversi interventi strutturali onde evitare che la zona sud della città di Catanzaro rimanga senza acqua".

"E’ stato sottolineato più volte ai vertici di Sorical che in caso di ritardo negli interventi in corso di opera, diventerebbe impossibile gestire una carenza idrica che rischia di essere tra le più gravi di sempre a causa di impianti idrici oramai ridotti ad una groviera. Alla luce di quanto sopra sono stati previsti già a partire da martedì 2 aprile, indagini esplorative per l’immediato intervento sui punti più critici e di maggiore dispersione, onde evitare l’ulteriore rischio rottura e consentire invece, di riempire i serbatoi per la corretta e necessaria distribuzione della risorsa idrica", sottolinea.

"Sorical si è impegnata a procedere a nuovi importanti interventi di risanamento, confermando che i lavori per rendere più efficiente la rete di adduzione per Catanzaro Lido, con la costruzione di un nuovo serbatoio di accumulo e nuove diramazioni, proseguiranno nel pieno rispetto dei termini previsti, dovendo giungere a conclusione entro l’estate del 2025. E’ stato richiesto, altresì di verificare lo stato di avanzamento dei lavori con maggiore frequenza rispetto al passato e, di impegnarsi in una manutenzione ordinaria al fine di evitare di dover intervenire sempre e solo in caso di urgenze/emergenze che determinano enormi disagi all’intera Città, nonostante molti interventi siano stati eseguiti in tempi ristretti", ha chiosato ancora Talerico.

"Al fine di agevolare una maggiore copertura delle verifiche sullo stato della rete, eventuali segnalazioni guasti potranno avvenire attraverso il numero verde 800069129. Nella prossima settimana verranno richiesti ulteriori aggiornamenti e verificato lo stato di avanzamento degli interventi urgenti che verranno avviati e programmati. Ringrazio il Direttore Generale di Sorical, Giovanni Paolo Marati, l’Amministratore Unico, Cataldo Calabretta e tutti gli ingegneri e responsabili per gli impegni assunti nel corso della riunione e per gli interventi che sono stati pianificati all’indomani dell’incontro", ha concluso.