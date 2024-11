Catanzaro, salta condotta idrica in pieno centro: scuole chiuse e disagi

Buona parte della città di Catanzaro si è risvegliata senza acqua: tutta colpa di un fastidioso problema riscontrato lungo la condotta di Santa Domenica, gestita dalla Sorical, che questa mattina ha provocato l'interruzione improvvisa del servizio idrico. Lo stesso Comune di Catanzaro ha fatto sapere che "il guasto é stato riscontrato in un punto impervio ed è di difficile risoluzione, per cui si rende necessario un lavoro suppletivo dei tecnici Sorical per poter superare la criticità".

Al contempo, è stata dispostal a chiusura delle scuole di ogni ordine e grado servite dalla condotta. Lezioni interrotte al Mater Domini Nord-Est "Manzoni", al Patari-Rodari-Pascoli-Aldisio, al Sala Santa Maria Don Milani - Preti, al Convitto Nazionale "Galluppi", alla scuola dell'infanzia "Pepe" ed al CPI.

Coinvolte anche gli istituti provinciali come il Liceo Classico "Galluppi", l'Iis "Siciliani - De Nobili", l'Iis "Emanuele II - Chimirri", l'Iss "Grimanldi-Pacioli-Petrucci-Ferraris-Maresca, l'Itts "Scalfaro" ed il polo didattico carcerario. Inclusi nell'ordinanza anche le scuole paritarie di ogni ordine e grado e gli asili nido ricadenti nell'area.

Nel frattempo, è stato attivato il gruppo comunale di Protezione Civile che sta aiutando nella distribuzione di acqua potabile nel centro cittadino. Il servizio di autobotti rimarrà attivo sino a conclusione dei lavori.