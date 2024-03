Potenza. Operaio calabrese muore schiacciato da un carico di legna

Un 38enne calabrese, esattamente di Castrovillari, che stava lavorando per una ditta nel bosco di Sarconi, in provincia di Potenza, è deceduto in un tragico incidente avvenuto in particolare nel Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese.

Secondo quanto appreso, l’uomo avrebbe perso il controllo del trattore che stava conducendo, e sarebbe quindi saltato giù dal mezzo finendo perso sotto il carico di legna che trasportava.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi tant’è che sul posto è stato fatto intervenire un elisoccorso che ha trasportato il malcapitato dapprima nell’ospedale di Lagonegro dove, vista la situazione decisamente critica, si è deciso di trasferirlo d’urgenza al San Carlo di Potenza.

Il 38enne è stato così sottoposto ad un delicato intervento chirurgico ma non ce l’ha fatta morendo nello stesso nosocomio. La Procura della Repubblica locale ha disposto il sequestro della salma per ulteriori accertamenti.