Traffico di droga ed armi: venti indagati, perquisizioni in Liguria e Calabria

Venti persone sono state raggiunte stamani da altrettante misure essendo ritenute responsabili dei reati di detenzione e traffico internazionale di droga e di armi, anche da guerra.

Ad eseguire il blitz sono i carabinieri del Ros di Genova, che stanno effettuando una serie di perquisizioni non solo in Liguria ma anche in Calabria. In corso perquisizioni e sequestri tra la Liguria e la Calabria.

L'attività, che è coordinata dal sostituto procuratore della Dda locale, Marco Zocco, è frutto della cooperazione giudiziaria e di polizia con Eurojust ed Europol.