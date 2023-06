Traffico di stupefacenti e armi da guerra, trenta arresti. La droga passava da Gioia Tauro

Un’associazione a delinquere che trafficava, a livello nazionale ed internazionale, in droga e armi, è stata smantellata stamani con un blitz eseguito alle prime luci del giorno dai carabinieri di Monza, che sono entrati in azione non solo nel capoluogo brianzolo, ma anche a Milano, Como, Pavia, Messina, Palermo, Trieste e Udine, spingendosi fino in Calabria, ovvero a Catanzaro e Reggio Calabria.

Agli indagati sono stati contestati ben 221 capi d’imputazione (tra cui anche il riciclaggio e l’autoriciclaggio) e il gip di Milano ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare per trenta persone, ventisei italiani e quattro marocchini.

Secondo la Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, che ha coordinato l’inchiesta, lo stupefacente veniva importato dal Sud America, in prevalenza dall’Ecuador, e dalla Spagna e a bordo di container veniva fatto giungere, in container, nel porto calabrese di Gioia Tauro per poi farlo giungere, in gran parte, a Milano.

Parallelamente al traffico di droga, poi, sarebbe emerso un traffico di armi da fuoco comuni e da guerra, tra cui le micidiali mitragliette Uzi, fucili da assalto AK47, Colt M16, pistole Glock e Beretta, finache bazooka e bombe a mano MK2 “ananas”.

L’ipotesi è che gli indagati le acquistassero da un fornitore monzese condannato all’ergastolo per omicidio aggravato ed associazione mafiosa, ma che beneficiava di permessi premio.

Parte dei guadagni del traffico della droga sarebbero stati poi reinvestiti in orologi di lusso in una nota gioielleria del centro di Milano, ma anche in beni immobili residenziali, attività commerciali, oltre che nell'acquisto di nuovi carichi di stupefacente.