In casa quasi un chilo di marijuana, 38enne petilino finisce in carcere

Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, i carabinieri di Petilia Policastro, nel crotonese, hanno arrestato un 38enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, a cui - durante una perquisizione nella sua abitazione - sono stati trovati 880 grammi di marijuana e 4,40 di hashish, oltre che un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento.

Nello stesso giorno e sempre i militari della compagnia locale, hanno poi denunciato in stato di libertà, per detenzione abusiva di munizioni, un 73enne del posto che in casa aveva invece 213 cartucce di vario calibro detenute abusivamente.

Al termine degli accertamenti di rito e su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, la droga e le cartucce sono stati sequestrati penalmente, mentre l’arrestato è stato condotto nella casa Circondariale del capoluogo pitagorico.