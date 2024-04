Cotone, conclusa la fase selettiva di Game Upi: primeggiano il Barlacchi ed il Donegani

Una bella mattinata di sole ha accompagnato le gare selettive dei giochi interprovinciali del programma Game Upi – Fare squadra, svoltesi questa mattina presso la nuova pista di atletica del Settore B a Crotone. Un evento fortemente voluto dalla Provincia pitagorica, che ha aderito al progetto dell’Unione Province d’Italia volto a supportare uno stile di vita sano ed attivo.

I veri protagonisti della giornata però sono stati gli alunni dei licei crotonesi, che si sono cimentati in una non facile serie di competizioni in tre differenti discipline: la corsa, il salto in lungo ed il getto del peso. Discipline non casuali, ma scelte proprio per la loro relazione con gli antichi “giochi della Grecia d’Occidente”.

L’evento coinvolge anche le province di Caserta, Foggia, Lecce, Matera, Salerno, Siracusa e Taranto: gli atleti che supereranno la selezione si sfideranno in una avvincente finale in programma il prossimo 27 maggio. Per quanto riguarda la provincia crotonese, sarà rappresentata dall’Ipsia-Barlacchi per le squadre femminili, e dal Donegani per quelle maschili. I vincitori, già premiati al termine delle gare, saranno ricevuti questo pomeriggio presso la Provincia di Crotone.



PODI PER DISCIPLINE

Stadio (200 metri). Podio femminile: terza Jasmine Gerace (Pertini); seconda Sofia Favaro (Filolao); prima Vincien Sacco (Barlacchi). Podio maschile: terzo Luca Guarascio (Donegani); secondo Cristian Crugliano (Ciliberto); primo Cristian Auditore (Filolao).

Diaulo (400 metri). Podio femminile: terza Matilde Livia (Pertini); seconda Rebecca Porchia (Gravina); prima Mariapia Mazzei (Donegani). Podio maschile: terzo Lucio Russelli (Pitagora); secondo Matteo Sestito (Pertini); primo Rossain Traviano (Donegani).

Dolico (1000 metri). Podio femminile: terza Carol De Roberto (Gravina); seconda Noemi Petruzziello (Filolao); prima Carlotta Scicchitano (Donegani). Podio maschile: terzo Adolfo Lopez (Ciliberto); secondo Francesco Denaro (Pitagora); primo Mattia Elia (Donegani).

Salto in lungo. Podio femminile: terza Erica Carcea (Pertini); seconda Serena Marchio (Barlacchi); prima Giorgia Parrotta (Gravina). Podio maschile: terzo Giorgio Galluppo (Donegani); secondo Riccardo Ferrarelli (Ciliberto); primo Stefano Cimino (Pertini).

Getto del peso. Podio femminile (3 chili): terza Giorgia Sitra (Filolao); seconda Alessia Palamà (Barlacchi); prima Jaqueline Iorno (Pertini). Podio maschile (5 chili): terzo Matteo Lechiara (Pitagora); secondo Antonio Puccio (Pertini); primo Alessandro De Vona (Ciliberto).

Per quanto riguarda i podi dei singoli istituti scolastici: nelle competizioni femminili si piazza al primo posto l'Ipsia-Barlacchi, seguito dal Donegani e dal Gravina; nelle competizioni maschili invece vince il Donegani, seguito (a pari punteggio) dal Ciliberto e dal Pertini-Santoni.