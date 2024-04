Falsetta (Bene comune) “su sicurezza stradale servono sinergie scuole-forze dell’ordine"

Filomena Falsetta

Servono azioni rivolte a far comprendere che le strade vanno onorate in quanto interazioni tra generazioni, e che i veicoli non sono semplici prodotti di fabbrica, ma opportunità di rispetto umano messe in mani sapienti.

E’ quanto si legge in una nota diramata dall’avvocato Filomena Falsetta, Presidente dell’Associazione Bene Comune Calabria.

Spinti, questa volta, dalla forza drammatica delle vite stroncate di quei due poveri Carabinieri in uno scontro fra auto nel Salernitano, che avrebbero dovuto, invece, incrociare lungo la strada i figli della cultura della prevenzione e della sicurezza, non possiamo più rimandare l’affronto definitivo del problema della sicurezza stradale.

Non possiamo più tollerare che la paternità dell’opera di prevenzione e sicurezza, attribuita alle Forze dell’Ordine, alle Istituzioni e ad ogni cittadino responsabile, venga barbaramente calpestata da chi quell’opera la disconosce per l’effetto di alcol e droghe.

Credo che la chiave di volta per diffondere tra le nuove generazioni condotte affidabili sulla strada, al pari della vita, dimori in una sinergia tra scuole e Forze dell’Ordine attraverso campagne di educazione stradale, incoraggiate da uno strumento normativo che sia allineato rispetto alla tragicità del fenomeno.