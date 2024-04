Crotone. Si lancia sulla 106 per suicidarsi, fermato e salvato dalla Polstrada

Un uomo con istinti suicidi ed in preda a deliri ansiosi è stato salvato da una pattuglia della Polizia Stradale di Crotone: è accaduto sulla Statale 106, quando gli agenti, durante un consueto servizio sul territorio, hanno incrociato l’uomo.

Quest’ultimo ha iniziato a proferire delle frasi sconnesse, minacciando di suicidarsi, e che con uno scatto repentino ha invaso la carreggiata nell’intento di farsi investire dalle auto in transito.

Gli agenti sono stati però capaci, in una frazione di secondo, di comprendere la situazione e sebbene con non poca difficoltà, prenderlo e riportarlo sul ciglio della strada, mettendolo così in sicurezza e garantendo non solo la sua di incolumità ma anche quella degli automobilisti in transito.

“Questo è uno dei tanti episodi, che all’indomani della celebrazione della fondazione della Polizia di Stato dimostra quanto sia capillare il controllo del territorio e quanto sia utile per la sicurezza dei cittadini, tanto in città quanto sulle strade extraurbane, ecco perché, gli investimenti sulla sicurezza non debbano essere solo uno slogan, ma debbano essere concretizzati attraverso dei gesti che permettano al cittadino di percepire la sicurezza a trecentosessanta gradi”, commenta Claudio Giammarino, segretario generale provinciale di Crotone del Siulp, il sindacato della polizia.

La Sigla ha quindi voluto ringraziare ancora una volta i poliziotti che hanno operato in questo episodio, ma anche tutta la sezione della Stradale pitagorica “che nonostante la cronica carenza di personale - come ha denunciato pubblicamente il Siulp nel rumore assordante delle Istituzioni, riesce a garantire sulle arterie principali che collegano la parte ionica con l’entroterra, la sicurezza stradale ed il controllo del territorio”, ha concluso Giammarino.