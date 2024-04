Traffico aeroportuale, gli scali calabresi tornano ai livelli pre-pandemia

Un aereo Air Transat

Il traffico aeroportuale a livello nazionale nel 2023 evidenzia un significativo aumento (pari al +20%) per quanto riguarda i voli passeggeri, con 197 milioni, 128 mila e 729 viaggiatori, mentre il traffico commerciale registra una modesta flessione (pari al -1%) con il trasporto di merci attestato in 1 milione, 61 mila e 669 tonnellate. Questi i dati snocciolati nel rapporto annuale sui dati di traffico dell'Enac (QUI), che ci fornisce una serie di dati per comprendere lo stato di salute dei nostri scali.

Rimanendo a livello nazionale, si consolida il settore dei voli low-cost che nel 2023 si è assicurato il 65% del totale passeggeri, circa 127 milioni di viaggiatori. Sempre al 65% è la quota di traffico internazionale, che evidenzia come si viaggi prevalentemente verso Spagna, Francia, Regno Unito, Germania e Stati Uniti. Il traffico nazionale invece - e dunque da/per aeroporti italiani - si attesta al 35%, pari a circa 68 milioni di passeggeri.

Sul podio dei principali aeroporti italiani troviamo Roma Fiumicino, che catalizza il 20,5% del traffico aereo, seguita da Milano Malpensa con il 13,2% e dal Bergamo Orio al Serio, con l'8%. Tra i principali scali nazionali anche Napoli Capodichino con il 6,3% e Venezia Tessera con il 5,7%.

LA SITUAZIONE IN CALABRIA

Il trend nazionale viene evidenziato anche in Calabria, dove tutti e tre gli scali regionali hanno registrato un ritorno ai volumi pre-pandemia.

I dati più significativi riguardano l'aeroporto internazionale di Lamezia Terme, che registra un aumento dei movimenti dell'1,7%. Da qui partono e arrivano quasi 3 milioni di passeggeri all'anno: nel 2023 sono stati, precisamente, 2 milioni, 857 mila e 977 i viaggiatori transitati dallo scalo di Sant'Eufemia, in aumento dell'8,2% rispetto al 2022. Calano significativamente, invece, i trasporti merce, che registrano un -24,9%.

Segue subito dopo l'aeroporto di Crotone, che pur non avendo un trasporto merci segna un aumento sia dei movimenti (+45,5%) che dei passeggeri (+33,1%). Dallo scalo di Pitagora sono transitati 1.621 voli nel 2023, per un totale di 230 mila e 78 viaggiatori.

Chiude la classifica l'aeroporto dello Stretto, unico a non aver recuperato ancora del tutto il gap pre-covid. Evidenti infatti il calo di movimenti (-10,2%) e di trasporto merci (-47%), che tuttavia permette allo scalo reggino di segnare un aumento di passeggeri del 3,5%, pasi a 296 mila e 238 viaggiatori nel 2023.