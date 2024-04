Lamezia. Nicotera-Costabile più sicuro, docenti e personale completano corso Blsd

L’impegno dell’IC Nicotera-Costabile di Lamezia Terme nell’ambito del potenziamento della capacità della scuola di intervenire prontamente in caso di necessità, prosegue con il completamento del corso BLSD da parte del personale scolastico che ha conseguito un’adeguata formazione su come effettuare la rianimazione cardio-polmonare e sull’uso del defibrillatore automatico.

Due i momenti di formazione che hanno interessato il personale dell’istituto. Alla prima lezione informativa, a cura del formatore ufficiale BLSD dei Vigili del Fuoco De Fazio, e dell'associazione Calabria Cardioprotetta, che si è svolta martedì 26 marzo scorso presso il plesso di scuola primaria di Savutano, hanno partecipato alcuni docenti dei tre ordini di scuola e alcuni collaboratori scolastici.

Gli argomenti trattati sono stati nello specifico: nozioni di primo soccorso, manovre di rianimazione cardiopolmonare adulto/pediatrico, conoscenza e utilizzo del “DAE” - Defibrillatore Semiautomatico, manovre di disostruzione in età adulta/pediatrica, posizione laterale di sicurezza, chiamata di soccorso al numero unico di emergenza "112".

Lo scorso 9 aprile invece si è svolto il Corso di Formazione e Aggiornamento BLSD della durata di cinque ore, nella sede centrale di via Porchio, al quale hanno partecipato docenti dei tre ordini di scuola, collaboratori scolastici e assistenti amministrativi.

Il corso, diretto dalla dottoressa Nagero, è stato tenuto dal personale della Croce Rossa del Comitato Regionale Calabria. Il trainer per le manovre salvavita ha illustrato le azioni e le manovre di primo soccorso da attuare tempestivamente in situazioni di emergenza e, in particolare, in caso di arresto respiratorio o cardiaco.

La formazione del personale scolastico, che si inquadra nel programma annuale volto alla prevenzione e alla sicurezza sul luogo di lavoro, fa seguito all’installazione di un defibrillatore semiautomatico (DAE), presso il plesso della Primaria e dell’Infanzia di Savutano di via Mascagni.

L’apparecchiatura è stata donata all’Istituto il 5 marzo da un gruppo di genitori e da negozi locali e consegnata in occasione di una cerimonia pubblica che ha avuto luogo nella palestra del plesso scolastico di via Mascagni, alla quale hanno partecipato tutti gli alunni della scuola primaria, accompagnati dai loro insegnanti.

Il defibrillatore, ora a disposizione della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, è di tipo semiautomatico, completo di piastre pediatriche e teca.

Si tratta di uno strumento fondamentale per consentire un immediato intervento nei casi di arresto cardiaco improvviso tra il personale scolastico o gli alunni, specie nel corso di quelle attività che richiedono un maggiore sforzo fisico o durante l’attività sportiva.

“Auspicando di non avere mai necessità di utilizzare tale dispositivo elettromedicale, si ringraziano tutti gli esercenti coinvolti per il nobile gesto di donazione di uno strumento che ci farà sentire più sicuri per la sua presenza. Tale dono sottolinea l’attenzione di questi genitori per il benessere dell’intera Comunità scolastica e rafforza l’importanza della prevenzione e del senso di responsabilità che ogni società civile dovrebbe avere nei confronti della sicurezza della vita umana” ha affermato la Dirigente Scolastica Maria Angela Bilotti.