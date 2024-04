Cirò Marina. Lavoratori in nero e irregolarità: maxi multa per negoziante

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia locale, sono stati impegnati in un controllo sul territorio di Cirò Marina oltre che finalizzato alla prevenzione della criminalità indirizzato anche al contrasto del lavoro nero e sommerso.

Il servizio, svolto col supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Crotone e della Stazione Forestale di Cirò, ha consentito, tra l’altro, di accertare che in un esercizio commerciale del centro cittadino lavoravano due addetti senza contratto, così come che mancassero la sorveglianza sanitaria e l’autorizzazione all’utilizzo di un impianto di videosorveglianza.

Sono stati sequestrati, poi, circa due chili e mezzo di buste in plastica non a norma. Tutte inadempienze che sono costate al titolare dell’attività, che è stata chiusa provvisoriamente, sanzioni per un totale di oltre 42 mila euro oltre alla segnalazione alla Procura della Repubblica di Crotone.