Prende la mamma a schiaffi, poi la minaccia davanti alla Polizia. Va in carcere

Una lite, l’ennesima avvenuta con i genitori, ma stavolta con una piega più violenza, sfociata nell’aggressione della mamma, presa a schiaffi e pugni, e minacciata col collo di bottiglia in vetro.

Protagonista della vicenda un 38enne di Corigliano-Rossano, nel cosentino, per questo finito in manette e per il quale si sono spalancate le porte della casa circondariale di Castrovillari.

Secondo quanto ricostruito dalla Squadra Volante del commissariato cittadino, l’uomo, gravato da precedenti per reati contro la persona, preso da un forte stato di agitazione ed ira, e incurante della presenza degli agenti intervenuti nell’immediatezza in soccorso della donna, avrebbe continuato a minacciarla, opponendo anche resistenza agli stessi poliziotti.

Dopo aver contenuto il 38enne, è stato fatto arrivare sul posto il personale medico del 118 che ha prestato le dovute cure all’anziana donna.

Successivamente, il soggetto è stato portato negli Uffici del Commissariato, dove però non si sarebbe calmato, anzi avrebbe continuato ad essere violento e minaccioso e per questo tratto in arresto per i reati di maltrattamenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Su richiesta della Procura di Castrovillari, diretta dal Procuratore Alessandro D’Alessio, all’uomo è stata notificata un’ordinanza con cui il Gip del Tribunale locale ha disposo per lui la custodia cautelare in carcere.