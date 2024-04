In giro ed a casa con la droga: sorvegliato speciale finisce in carcere

Nei giorni scorsi personale del Commissariato di Corigliano-Rossano - all’interno dell’area urbana rossanese - ha tratto in arresto un 36enne attualmente sottoposto alla Sorveglianza Speciale, per spaccio di sostanza stupefacente, in particolare di hashish.

Durante un controllo da parte dei poliziotti è stata recuperata della droga ceduta e una successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire sia del materiale utile al confezionamento che dell'altro quantitativo di stupefacente.

Successivamente, l’uomo - con a carico precedenti per reati contro il patrimonio e la persona - è stato tradotto presso la casa circondariale di Castrovillari dove resterà disposizione dell’Autorità Giudiziaria, così come richiesto dalla Procura diretta da Alessandro D’Alessio.