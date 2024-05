Scoperto un minimarket della droga nel centro di Rossano: un arresto

Un trentaduenne di nazionalità straniera è stato arrestato, nei giorni scorsi, a Corigliano-Rossano, a seguito di un controllo mirato svolto dagli agenti di Polizia del commissariato locale.

L'uomo, residente da tempo nel centro urbano di Rossano, è stato infatti trovato in possesso di notevoli quantità di varie sostanze stupefacenti, ed è ritenuto il "gestore", di fatto, di un minimarket della droga.

Un sospetto maturato dopo diversi appostamenti e controlli presso la sua abitazione. I poliziotti, infatti, durante una perquisizione domiciliare, hanno ritrovato ben 100 grammi di marijuana, 63 di hashish e 6 dosi di cocaina già confezionate per la vendita. Rinvenuti anche due bilancini di precisione ed una cospicua somma di denaro, verosimilmente provento dello spaccio.

Il tutto è stato sequestrato, mentre per l'uomo - peraltro già noto alle forze dell'ordine per reati in materia di droga - sono scattate le manette. Al termine delle formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Castrovillari.

A seguito dell'operazione, altri due soggetti sono stati sanzionati per essere stati trovati in possesso di stupefacenti mentre ne facevano uso.