Cosenza, controlli nei quartieri popolari: un arresto per droga

Controlli straordinari nei quartieri popolari di Cosenza, dove la Polizia sta svolgendo delle attività mirate volte al contrasto dello spaccio di droga. Nelle scorse ore è stato passato al setaccio il quartiere di Vagliolise, grazie all'intervento degli agenti delle Volanti e del nucleo cinofili di Vibo Valentis, tutti coordinati dalla locale Procura.

È stato proprio il fiuto del poliziotto a quattro zampe "Digos" ad individuare qualcosa di sospetto all'interno di un appartamento di edilizia popolare, abitato da un uomo del posto. Successiva perquisizione degli agenti ha portato alla scoperta di 208 grammi di marijuana ed 4,3 grammi di hashish, assieme ad un bilancino di precisione.

Ma non solo: all'interno dell'appartamento sono state rinvenute anche 3 cartucce per arma da fuoco e 4 cartucce per arma da caccia, detenute abusivamente dall'uomo che è stato dunque arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti al fine di spaccio e per detenzione abusiva di munizionamento. Terminate le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari.