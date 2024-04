Discariche. Fattore di pressione, Regione accoglie richiesta revisione Comune Crotone

Vincenzo Voce

"È arrivata a stretto giro di posta la risposta della Regione alla richiesta del sindaco ... per rivedere il fattore di pressione del piano regionale di gestione dei rifiuti. Ed è una risposta positiva".

Lo comunica in una nota il primo cittadino di Crotone, Vincenzo Voce, ricordando che lo scorso 16 aprile, infatti, aveva scritto al governatore evidenziando la criticità sui fattori localizzativi delle discariche.

"Sarebbe opportuno prendere in considerazione il fattore di pressione areale, che scongiurerebbe il pericolo di ulteriori ed eccessive concentrazioni di discariche nel territorio cittadino" ha affermao Voce.



Quanto alla risposta di Occhiuto il sindaco la definisce "una notizia di straordinaria importanza per la nostra città che conforta quanto avevamo evidenziato non solo nella recente nota inviata alla regione ma in una battaglia che mi vede impegnato come ambientalista prima di diventare sindaco".

"Ringrazio il presidente della Regione per la grande sensibilità dimostrata su un tema di importanza vitale quale la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini e che conferma la sua attenzione verso la città di Crotone", ha concluso il primo cittadino.