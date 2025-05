Bonifica Crotone, Comune chiesta conferenza servizi a Ministero Ambiente

Il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha trasmesso in data odierna una nota ufficiale al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, e per conoscenza agli altri enti interessati, con la quale si sollecita con fermezza ad avviare senza ulteriori ritardi le necessarie operazioni di bonifica dell’area “ex Montedison”, nota come discarica Farina Trappeto.

L’area in questione è notoriamente interessata dalla presenza di rifiuti speciali pericolosi, tra cui tenorm e materiali che a loro volta lo contengono, con matrice d’amianto, con gravi implicazioni per la salute pubblica e l’ambiente. Alla luce della gravità della situazione e del perdurare dell’inattività sul sito, il sindaco chiede formalmente al Mase di convocare con ogni consentita urgenza una conferenza dei servizi specificamente dedicata all'area, anche in considerazione del fatto che questa risulta stralciata dalla seconda fase del Piano Operativo di Bonifica in variante.

L’amministrazione comunale ribadisce la volontà di collaborare attivamente con tutte le istituzioni coinvolte, nell’interesse primario della tutela della salute dei cittadini e della salvaguardia del territorio.