Tra una soppressata e l’altra trasportavano soldi e droga: due arresti

Due persone sono state arrestate in flagranza di reato, nei giorni scorsi, a Milano: si tratta di due soggetti di nazionalità albanese, rispettivamente di 36 e 46 anni, attenzionati dagli agenti di Polizia nel corso di un controllo mirato contro lo spaccio ed il traffico di droga.

Durante una perquisizione - svolta sia presso l'abitazione che in un vicino garage in loro uso - sono stati rinvenuti circa 70 mila euro in contanti ed oltre 5 chili di eorina. Alcuni panetti di droga erano a loro volta occultati tra delle soppressate calabresi e dei prodotti confezionati sottovuoto.

Sebbene abbiano cercato di eludere i controlli e sfuggire alle forze dell'ordine, i due sono finiti in manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il tutto è stato sequestrato e si indaga ora per ricostruire i loro spostamenti.