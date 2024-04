Isola Capo Rizzuto dice No alla Ndrangheta e scende in piazza

"Martedì 30 aprile alle ore 17.00, Isola Capo Rizzuto si riunirà in Piazza per esprimere un forte “NO” alla ‘Ndrangheta e a qualsiasi forma di criminalità organizzata, nell'ambito dell'evento intitolato “Ci sono loro, ma ci siamo anche noi – Isola dice NO alla ‘Ndrangheta”, ispirato da una frase del procuratore Nicola Gratteri".

E' quanto comunica il sindaco Maria Grazia Vittimberga.

"L’organizzazione di questo evento nasce dopo l'ultimo atto intimidatorio che ha colpito il territorio: l'incendio degli automezzi presso la ditta Soigea (QUI), a poche ore dal fattaccio il sindaco e una delegazione di assessori e consiglieri si sono recati sul luogo per manifestare solidarietà all'azienda e ai suoi operai, la maggior parte dei quali residenti nel comune", continua.

"Subito dopo si sono accodati tantissimi comunicati stampa di vicinanza all’azienda e condanna agli autori del gesto, nello stesso pomeriggio si è tenuto un primo incontro tra l’Amministrazione Comunale ed esponenti del mondo associazionistico, politico, religioso e scolastico: numerosi gli interventi che hanno condannato fermamente il gesto ed espresso disgusto nei confronti della ‘Ndrangheta, con la voglia comune di scendere in piazza e manifestare contro la criminalità organizzata", sottolinea.

"Il tutto consisterà in una manifestazione che ha l’obiettivo di coinvolgere quante più persone possibili. È necessario unire qualità e quantità per far capire a chi pensa di comandare che, se il popolo è unito, loro non hanno alcun potere, perciò si invitano i cittadini di Isola Capo Rizzuto ma anche dei comuni limitrofi, le associazioni, il mondo scolastico e religioso, gli organi di stampa, i partiti politici, le organizzazioni sindacali e gli organismi a tutela delle aziende, a partecipare all’evento", conclude il primo cittadino.