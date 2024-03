Festa della Donna. Ad Isola Capo Rizzuto la manifestazione “Io l’Otto Sempre”

Maria Grazia Vittimberga

"Continuamente ribadiamo il nostro impegno nelle istituzioni e nella società per il rispetto della dignità delle donne, per superare stereotipi sessisti, per garantire ad ogni donna maggiori diritti e nuove opportunità, per introdurre il valore della parità, educare ad un sano e corretto rapporto tra i generi". Così in una nota la sindaca di Isola Capo Rizzuto, Maria Grazia Vittimberga.



"La Giornata internazionale della Donna, è un evento che ha come obiettivo quello di ricordare le conquiste sociali, politiche e di emancipazione che le donne hanno ottenuto nel corso della storia, ma è anche il giorno in cui vengono denunciate le violenze e discriminazioni che le donne sono costrette a subire, anche nel nostro paese, dove sembra si voglia mettere piombo nelle ali delle donne che cercano di percorrere la loro strada di emancipazione e libertà, di acquisizione di competenze, di leadership e traguardi che premiano i loro talenti e la loro visione innovativa" prosegue.

"In occasione del 8 marzo, Giornata Internazionale della Donna - una ricorrenza voluta dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la risoluzione 32/42, di dichiarare un giorno all'anno Giornata delle Nazioni Unite per i diritti delle Donne e per la pace internazionale, ci ritroveremo tutti presso la Scuola Secondaria di primo grado degli I.C Wojtyla e Gioacchino, rione Madonna degli Angeli, per intraprendere una passeggiata, con gli alunni, le Istituzioni e le realtà associative che intendono partecipare, percorrendo alcune vie del paese; si prevede l’installazione di una targa in memoria di Emanuela Aloi, poliziotta italiana morta nella strage di via d’Amelio e una segnaletica stradale appositamente creata per l’occasione".

"Nel corso della manifestazione sarà dedicato uno spazio agli alunni delle scuole, infanzia, primaria e secondaria di primo grado, partecipanti, per la presentazione dei loro elaborati, nel corso della stessa si prevede un momento artistico a cura della Isla Academy" annuncia in conclusione. "Attraverso questo incontro si vuol far passare il messaggio che in questo percorso di conquiste e di emancipazione, saremo tutti testardamente impegnati a trasformare questo volere in azioni, a cominciare dal lavoro culturale e politico che oggi è indispensabile per riconoscerci in una società avanzata e democratica che non millanta ma concretamente pratica uguaglianza, rispetto della persona umana, parità ed uguaglianza di diritti a partire da quello delle donne di essere libere e ambiziose"