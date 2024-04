Nonostante i domiciliari in casa continuava a spacciare hashish, marijuana e coca

Era sottoposto ai domiciliari, a casa sua, nella frazione di Mirto, a Crosia, sullo ionio cosentino, ma questo non lo avrebbe fatto desistere dallo spacciare ugualmente la droga.

È finito così in arresto un pregiudicato 49enne che durante una perquisizione nella sua abitazione è stato trovato con dodici involucri termosigillati e sottovuoto con dentro circa 800 grammi di marijuana.

I carabinieri di Corigliano Rossano, che hanno operato nella circostanza, hanno quindi approfondito i controlli nella casa recuperando altri 50 grammi di stupefacente, in questo caso dell’hashish, e un’altra decina di grammi di cocaina.

Tutte le accortezze utilizzate dall’uomo per nascondere le varie tipologie di droga non sono infatti servite ad eludere l’occhio dei militari, che sono stati in grado anche di trovare dell’altro materiale ritenuto idoneo per il frazionamento ed il confezionamento delle singole dosi.

Non è valso neanche il tentativo estremo dell’interessato di gettare parte dello stupefacente che, una volta recuperato, è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità inquirente.

Sulla scorta degli elementi di prova raccolti il pregiudicato è stato quindi arrestato e portato nel carcere di Castrovillari, dove rimarrà a disposizione dei magistrati della Procura della Repubblica della città del Pollino, diretta dal Procuratore Alessandro D’Alessio