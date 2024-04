Processo Imponimento contro i clan del vibonese, chieste 71 condanne

Il Pm della Dda di Catanzaro, Antonio De Bernardo, ha chiesto condanne che vanno da circa un anno e mezzo e arrivano fino a trent’anni di reclusione a carico degli imputati nel processo noto come “Imponimento” (QUI), procedimento che colpisce la cosca vibonese degli Anello-Fruci, che estende il suo potere dalla cittadina di Filadelfia estendendosi fin nel Lametino.

Alla sbarra sono in settantuno, tra presunti appartenenti al clan e ma anche politici e appartenenti alle forze dell’ordine. La pena più alta, quella di 30 anni, è stata avanzata per il presunto boss del clan, Tommaso Anello.

Tra i nomi “eccellenti”, invece, spicca quello di Francescantonio Stillitani, ex assessore regionale e già sindaco di Pizzo Calabro: per lui e per il fratello Emanuele il pm, nella requisitoria, ha chiesto 21 anni di carcere.

Ad entrambe si contesta tra l’altro il concorso esterno in associazione mafiosa perché secondo l’accusa, come imprenditori turistici avrebbero auto un rapporto di cointeressenza con le cosche di ‘ndrangheta, il che avrebbe favorito anche la carriera politica dell'ex assessore.

Restando ai politici, è stata di 18 anni di carcere invece la richiesta per l’ex consigliere comunale di Vibo Valentia Francescantonio Tedesco.

Alla sbarra, ancora, Giovanni Anello, ex assessore del Comune di Polia, piccolo centro del vibonese, ritenuto un professionista di riferimento, e faccendiere della cosca, e per il quale sono stati invocati 21 anni; due gli anni chiesti invece per il responsabile dell’ufficio tecnico dello stesso ente, Mario Galati.

È di 11 anni di reclusione, poi, la richiesta del pm per Giovanni Deodato, ex consigliere comunale di Cenadi. Come accennavamo coinvolti nell’inchiesta vi sono anche esponenti delle forze dell'ordine come l’assistente capo della Polizia di Stato Pietro Verdelli, per cui sono stati chiesti 12 anni, e l’appuntato scelto della Guardia di finanza Franco Pontieri, all'epoca in servizio ad Amantea, per il quale la richiesta è stata di 3 anni.