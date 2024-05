Crotone, Fuori i Veleni al Comune: “costituirsi in sede giudiziaria per omessa bonifica”

"Le ultime dichiarazioni del sindaco Vincenzo Voce, contenute nel comunicato del Comune di Crotone (LEGGI), circa la netta opposizione che esprimerà alla richiesta di Eni Rewind di rimuovere il vincolo per lasciare i veleni a Crotone richiedono coerenza". Così in una nota il comitato Fuori i Veleni, che prosegue: "Considerate le contrastanti posizioni assunte da Voce su questa delicata questione dopo la sua elezione a Sindaco, ci permettiamo di esprimere l'auspicio che l'annunciata opposizione sarà esercitata con coerenza, senza se e senza ma, evitando posizioni schizofreniche che non si addicono a chi ha la responsabilità di guida della città".

"Proprio per questo riteniamo che bisogna, in occasione della conferenza dei servizi di oggi, 3 maggio 2024, chiedere ad Eni conto dei gravi ritardi sulla bonifica annunciando la volontà del Comune di Crotone di costituirsi in sede giudiziaria per omessa bonifica" afferma il comitato. "Su questa proposta è opportuno chiamare ad assumere iniziativa comune anche la Provincia di Crotone, che in tal senso avrebbe dovuto svolgere un ruolo di vigilanza, e la Regione nel rispetto del deliberato del Consiglio Regionale del 22 Giugno 2023 (mozione n°58) che impegna il Presidente Occhiuto a contrastare anche in sede giudiziaria il tentativo dell'Eni di stravolgere il deliberato della Conferenza dei servizi del 24 ottobre 2019".

"È altresì necessario rivalutare i costi della bonifica valutati dall'Ispra nel 2012 in 1 miliardo 731 milioni di euro. Infine, come sempre con spirito costruttivo, consigliamo al sindaco di risparmiarsi strumentali appelli ai fratelli Vrenna in qualità di titolari della Sovreco. In primo luogo perché, come lui stesso ricorda, nella discarica Sovreco quei rifiuti non possono essere conferiti. In secondo luogo perché il potere di autorizzare il conferimento in discarica di qualsiasi tipologia di rifiuto è delle Istituzioni, Regione in primis" affermano dal comitato. "A tal proposito, anche se avrebbe dovuto farlo prima, il sindaco Voce farebbe bene ad esaminare con la dovuta attenzione il nuovo Piano dei Rifiuti, approvato il 12 Marzo scorso dal Consiglio su proposta della Giunta Regionale. Si potrà cosi rendere conto che il capitolo 32 del nuovo Piano dei Rifiuti spalanca la strada alla realizzazione di discariche di ogni tipo".

"È più che legittimo il dubbio che dette modifiche siano funzionali all'obiettivo di lasciare i veleni a Crotone, magari autorizzando discariche di scopo per il conferimento di quelle tipologie di rifiuti che finora non è stato possibile conferire neanche nella discarica gestita da Sovreco" prosegue la nota. "Il Sindaco deve rendersi conto che non c'è spazio per posizioni ambigue e non è più consentito il gioco delle tre carte sulla pelle dei cittadini e della città di Crotone".

"Molti di noi aderenti al Comitato sono stati convinti sostenitori ed elettori del Sindaco Voce. Lo hanno fatto per affermare una linea chiara a difesa della città ed a tutela della salute dei cittadini. Purtroppo ci siamo sentiti traditi dalle giravolte del Sindaco dopo eletto" dichiarano in conclusione. "Per questo di fronte al tentativo di Eni, non contrastato dalle istituzioni preposte, abbiamo dato vita e aderito al comitato aperto e trasversale a difesa della città. Crotone non può e non deve subire un inganno che sarebbe la condanna a morte del suo futuro".