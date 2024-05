Asma pediatrica, controlli gratuiti negli ospedali di Lamezia Terme e Tropea

Martedì 7 maggio, in occasione della Giornata mondiale dell’asma 2024, 53 centri di Pneumologia Pediatrica distribuiti su tutto il territorio nazionale offriranno valutazioni spirometriche gratuite ai bambini. L’iniziativa è realizzata dalla Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili in collaborazione con la Società Italiana di Pediatria, AsmAllergia Bimbi Onlus, Federasma e Allergie Federazione Pazienti ODV, Respiriamo Insieme, e costituisce un'opportunità importante per le famiglie di approfondire la conoscenza di una patologia sempre più diffusa e dal difficile inquadramento e di accedere a controlli medici specialistici per i loro bambini, senza alcun costo.

L’ambulatorio di Pneumo-Allergologia dell’ UOC di Pediatria dell’Ospedale di Lamezia Terme, diretto dalla dottoressa Caloiero, è tra i centri ammessi all’iniziativa nazionale ed offrirà spirometrie gratuite dalle ore 9 alle ore 17, unitamente a colloqui informativi sull’asma e l’allergologia pediatrica. Le attività saranno svolte presso i nuovi ambulatori al terzo piano, Scala B del nosocomio lametino.

Anche l’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia sarà in campo in occasione della Giornata mondiale dell’asma 2024. Nel pomeriggio del 7 maggio dalle ore 15 alle ore 18 presso l’ambulatorio di pneumo-allergologia del Reparto di medicina dell’Ospedale di Tropea vi sarà la possibilità di effettuare valutazione gratuita specialistica sulla salute del respiro di adulti e bambini.

I dottori Salvatore Braghó, Giuseppe Barbuto, Rosaria Chessari e Rocco Longo saranno a disposizione di quanti chiederanno consulto sulle malattie respiratorie; le consulenze specialistiche gratuite continueranno nella stessa sede con i dottori Chessari e Longo nelle date del 16 e del 30 maggio, dalle ore 8.30 alle ore 18 in occasione della “Asma zero week”.

Questo è l’impegno dell’Azienda Sanitaria vibonese per fare rete con i principali circuiti nazionali per la cura e la prevenzione della asma, patologia a origine multi fattoriale che colpisce adulti e bambini ed è in continuo aumento, con costi diretti sulla spesa sanitaria ed indiretti sulle giornate di assenza lavorative e scolastiche.