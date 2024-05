Villa San Giovanni, in migliaia per gridare No al ponte sullo Stretto

Una manifestazione decisamente partecipata - secondo gli organizzatori qualche migliaia le persone in strada - quella messa in atto dal gruppo “No Ponte”: comitati, associazioni, movimenti e singoli cittadini che esprimono la loro netta contrarietà alla realizzazione dell’imponente infrastruttura che dovrebbe unire le due sponde di Sicilia e Calabria.

In tanti si sono dati appuntamento stamani a Villa San Giovanni dove è stato predisposto un nutrito corteo che partendo da piazza Valsesia, ha attraversato le vie della cittadina reggina e terminare poi con gli interventi previsti in piazza Chiesa di Cannitello.

Corteo che ha visto la anche la partecipazione di leader sindacali e politici, tra cui la parlamentare Laura Orrico e il candidato al parlamento europeo Pasquale Tridico per il Movimento 5 Stelle; Angelo Bonelli di Europa Verde e l’ex parlamentare e noto giornalista Sandro Ruotolo, candidato del Pd alle prossime Europee; l’ex primo cittadino di Riace, Mimmo Lucano, in quota Alleanza Verdi-SI.

Presenti poi Nicola Fiorita e Giusy Caminiti, rispettivamente sindaci di Catanzaro e Villa San Giovanni, così come l'ex sindaco di Messina Renato Accorinti; mentre si attende l’arrivo del primo cittadino di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà.

Tra le sigle sindacali si registra la delegazione della Cgil con in testa Pino Gesmundo della segreteria nazionale e Angelo Sposato, segretario regionale, così come gruppi che sono giunti dalla Sicilia.

Non potevano mancare poi - nonostante le offerte di incentivi e di generosi risarcimenti - i rappresentanti delle aree che saranno soggette agli espropri per la realizzazione del Ponte, ovvero i cittadini Cannitello di Villa San Giovanni e Punta Faro in Sicilia.