Diamante. Lido balneare distrutto dal fuoco nella notte, indagini sulle cause

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

È andato completamente distrutto uno stabilimento balneare di Diamante, centro turistico del Tirreno cosentino, avvolto dalle fiamme nelle notte scorsa.

Sul posto, il Lido Sirene, in via Glauco, dalle 3 e 30, hanno operato ininterrottamente i vigili del fuoco dei distaccamenti di Scalea e Paola che sono riusciti a spegnere completamente l’incendio che, purtroppo, ha devastato il locale. Dopo la messa in sicurezza del sito sono in atto al momento le operazioni di smassamento e di bonifica degli ultimi focolai.

Sono attualmente in corso tutti i rilievi e gli accertamenti per comprendere l’esatta causa dell’incendio e nessuna ipotesi, al momento, viene esclusa.