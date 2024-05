Camion non idoneo e cagliata trasportata a frigo spento, scatta il sequestro

Un controllo eseguito nell’Area di Servizio Rosarno Est dell’autostrada A2 nei confronti di un camion di proprietà di una società di Avellino, attrezzato per il trasporto di alimenti a temperatura controllata, ha consentito di accertare che stesse trasportando due tonnellate di cagliata, prodotto che deve essere conservato ad una temperatura compresa tra 0° C e 6° C, con il gruppo frigorifero necessario al mantenimento della giusta temperatura che era spento nonostante la giornata fosse soleggiata e con una temperatura esterna vicina ai 25 gradi.

Per questo gli agenti della polizia stradale, hanno chiesto l’intervento del personale del Dipartimento di Prevenzione e del settore ispettivo dell’Asp di Reggio Calabria che, dopo averne verificato le condizioni, ha stabilito la non idoneità al consumo alimentare del prodotto che è stato pertanto sequestrato.

Il malfunzionamento del sistema di raffreddamento non costituiva l’unica inefficienza del mezzo, che – controllato dalla Motorizzazione Civile - è stato giudicato non idoneo alla circolazione e sospeso con obbligo di eseguire una revisione eccezionale.

Complessivamente durante il servizio sono stati sottoposti a controllo sei veicoli, cinque dei quali trovati non in regola e sospesi dalla circolazione. La Stradale ha quindi elevato cinque verbali per violazioni al Codice della Strada.