Banane ripiene alla coca: maxi carico a Gioia Tauro, arrivava dall’Ecuador

Un carico di banane, finte, ripiene di oltre 250 chilogrammi di cocaina. L’hanno scoperto i finanzieri reggini, in un container arrivato nel porto di Gioia Tauro e proveniente dall’Ecuador.

Secondo i documenti i cartoni che erano all’interno avrebbero dovuto contenere frutta esotica ma da un attento controllo è spuntato ben altro.

Dentro c’erano difatti delle banane contraffatte al posto di quelle vere, che per romperle è stato necessario l’uso di un attrezzo apposito.

Ma da qui la sorpresa, l’importante quantitativo di polvere bianca che se avesse raggiunto il mercato della droga avrebbe potuto fruttare alla criminalità organizzata diverse decine di milioni di euro.

Al momento sono in corso le indagini per cercare di capire a chi lo stupefacente fosse diretto e la rete di narcotrafficanti che vi si nasconda dietro. La cocaina intanto è stata inviata ai laboratori per accertarne la qualità e il principio attivo.