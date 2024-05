Naufragio di Cutro, salta l’udienza del processo: testimoni non si presentano

È stata subito rinviata l'udienza del processo a carico dei presunti scafisti indagati per il drammatico naufragio di Steccato di Cutro (QUI), che si sarebbe dovuta svolgere nel pomeriggio odierno presso il Tribunale di Crotone.

È stato lo stesso giudice ad annunciare, in apertura, dell'impossibilità di procedere in quanto i tre indagati - che attualmente si trovano in Germania - non si sono presentati nei tribunali teutonici.

Si tratta di Sami Fuat, Khalid Arslan ed Ishaq Hassnan, che assieme ad altri tre soggetti avrebbero condotto il caicco Summer Love nella tragica notte del naufragio, dove persero la vita almeno 94 persone.

Un colpo d'arresto per il processo, la cui udienza è stata rinviata al prossimo 5 giugno nella speranza che i testimoni, stavolta, si presentino in aula.