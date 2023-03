Naufragio Cutro, salta l’incidente probatorio: manca l’interprete

L'incidente probatorio a carico del presunto scafista minorenne coinvolto nel naufragio di Steccato di Cutro (QUI) - le cui vittime accertate, al momento, sono 86 - non si è potuto svolgere. Questa mattina, presso il Tribunale dei Minori di Catanzaro, non si sarebbe presentato l'interprete pakistano incaricato di tradurre e parlare con l'indagato.

Per l'udienza erano stati convocati tre superstiti, due pakistani ed un siriano, mentre la prossima udienza è in programma per lunedì 20 marzo, quando verranno ascoltate altre due persone. Altri quattro sopravvissuti verranno invece ascoltati martedì 21 marzo.

Il tutto, sempre se saranno disponibili gli interpreti. A quanto si apprende, quello incaricato questa mattina non si sarebbe presentato, ed il tribunale è ora alla ricerca di un altro interprete per evitare lo slittamento della discussione.

Notizia in aggiornamento