Rizziconi, nascosta in un bar una sala giochi abusiva: sanzione sfiora il milione

Una sala giochi completamente abusiva è stata scoperta dai Carabinieri della stazione di Rizziconi nel corso di un controllo svolto assieme a personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all'interno di un bar. La saletta, dotata di quattro slot machine con tanto di avventori sorpresi a giocare, è stata passata al setaccio dalle forze dell'ordine che hanno così scoperto numerose irregolarità.

Le slot, perfettamente funzionanti, sono risultate essere abusive in quanto non iscritte all'elenco dei soggetti possessori. Contesta poi la mancata apposizione della tabella sui giochi proibiti ed il mancato pagamento dell'imposta dovuta sugli intrattenimenti. Omessi anche i titoli autorizzativi, che di norma vanno applicati su ogni apparecchio.

Circostanza che è costata una denuncia a piede libero per il titolare dell'attività con l'accusa di frode informatica, in quanto gli apparecchi erano dotati di una scheda contraffatta e non erano adeguatamente collegati alla rete statale, causando di fatto l'evasione dell'imposta. Contestate sanzioni per quasi 1 milione di euro.