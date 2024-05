Vendono un trattore online, ma è una truffa: denunciati tre calabresi

Tre uomini, tutti originari della Calabria ma residenti a Corchiano, nel viterbese, sono stati denunciati a piede libero dai Carabinieri a seguito di una presunta truffa a danno di un settantacinquenne del posto. L'episodio è accaduto nel mese di febbraio, ed è stata la stessa vittima ad allertare i militari.

Secondo quanto ricostruito, tutto sarebbe partito da un annuncio online nel quale si vendeva un trattore al prezzo di 10.980 euro. L'anziano, interessato all'acquisto, aveva preso contatti e versato una prima caparra da 700 euro per "bloccare" la compravendita.

Tuttavia, lo stesso si è poi recato dai Carabinieri non per denunciare il tutto, bensì per chiedere loro consiglio su come ultimare la compravendita. I militari, fiutato il pericolo, si sono subito attivati per vederci chiaro, ed in poco tempo hanno scoperto che lo stesso account aveva numerosi annunci all'attivo su diversi siti di compravendite.

Ulteriori controlli hanno poi permesso di rintracciare l'utenza telefonica dalla quale era partito il contatto, e di riscontrare come i tre soggetti fossero anche intestatari dei conti correnti dove venivano versate le caparre. E, sopratutto, non disponessero dei veicoli e dei mezzi che mettevano in vendita.

Per tali motivi, dopo l'identificazione - che ha permesso di appurare come avessero già numerosi precedenti per truffa, sopratutto a danno di anziani - e denunciati a piede libero per truffa in concorso.