Sgominato gruppo terroristico turco, 19 arresti: blitz anche nel crotonese

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Un blitz scattato nella notte scorsa ed in contemporanea in Italia ed Europa, ha consentito alla polizia e alla guardia di finanza di eseguire diciannove arresti nei confronti di altrettante persone, dimoranti sia nel nostro Paese che in Svizzera, Germania e Turchia, che sono indagate a vario titolo di associazione a delinquere aggravata anche dalla transnazionalità, banda armata diretta a costituire un gruppo dalle finalità terroristiche ed a commettere attentati terroristici, e quindi di detenzione e porto illegale di armi “micidiali” e di esplosivi, di traffico internazionale di stupefacenti, di omicidio e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Le indagini svolte sul territorio nazionale sono state eseguite grazie alle intercettazioni telefoniche ed ambientali effettuate nei confronti del presunto gruppo criminale ma anche facendo ricorso a dei complessi servizi di osservazione e pedinamento effettuati in Italia con uno scambio informativo tramite l’Interpol, la Polizia di Stato e quella turca del Kom.

L'operazione, che è ancora in corso, sta coinvolgendo centinaia di agenti impegnati tra la Svizzera e l’Italia tra cui personale della Squadra Mobile di Como, del Servizio Centrale Operativo di Roma, della Sezione Investigativa dello Sco di Milano e di Brescia, delle Mobili di Catania, Crotone, Verona, Viterbo, delle Uopi, le Unità Operative di Primo Intervento, del Reparto Prevenzione Crimine “Lazio” e “Lombardia”, della la Guardia di Finanza di Milano e Roma, delle unità cinofile di Roma, del l° reparto Volo della Capitale e della Polizia Scientifica delle città interessate.

La misura cautelare è stata emessa dal Gip del Tribunale di Milano su richiesta della Sezione Distrettuale Antiterrorismo della Procura della Repubblica del capoluogo Lombardo.

Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso di una conferenza che si terrà nell'ufficio del Procuratore di Milano Marcello Viola, alle ore 11.30.