Tentato furto di una mini car, arrestato in flagranza un 24enne

È stata una chiamata alla Centrale Unica a far scattare l’intervento di una pattuglia delle Volanti nella zona nord di Reggio Calabria dove i poliziotti, subito giunti sul posto, hanno notato un soggetto che usciva frettolosamente da un’auto, una mini car 50, tentando sparire.

Immediatamente fermato e identificato addosso al giovane, un 24enne reggino gravato da numerosi precedenti di polizia, sono stati ritrovati e sequestrati una pinza e due giraviti, evidentemente usati per il furto della vettura, che si presentava con un finestrino infranto e la plancia sotto lo sterzo ed il sistema di accensione manomessi.

Dai primi accertamenti dalla Polizia Scientifica, all’interno di un vano dell’auto è stato trovato un frammento di giravite compatibile con uno di quelli trovati addosso all’uomo.

Per il 24enne è quindi scattato l’arresto in flagranza per tentato furto aggravato, arresto poi convalidato dall’autorità Giudiziaria che ne ha disposto i domiciliari.