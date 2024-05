Sciame sismico nel crotonese, la terra trema ancora: nuova scossa di magnitudo 4

Prosegue senza sosta lo sciame sismico nell'alto crotonese, iniziato oramai dal 22 maggio scorso e che ha totalizzato, nell'ultima settimana, oltre 85 scosse di magnitudo compresa tra 1 e 4. L'ultima forte scossa è stata registrata poco fa, precisamente alle 14:07, sempre nel territorio comunale di Cirò, sempre di magnitudo 4.

Il tremore è stato nuovamente avvertito non solo a Cirò, ma anche a Cirò Marina, Umbriatico, Carfizzi e Melissa, centri compresi dallo sciame sismico che non sembra accennare a calmarsi. Anche in questo caso non sarebbero stati registrati danni di nessun tipo, ma la Protezione Civile - con tutte le associazioni di volontariato del territorio - è attiva per monitorare l'evolversi della situazione.

La scossa in questione è stata registrata a circa 29 chilometri di profondità, nelle immediate vicinanze del luogo dove, il 24 maggio scorso, era stata registrata un'altra scossa sempre di magnitudo 4 a circa 23 chilometri e mezzo di profondità.