Reggio, sono ai domiciliari ma vengono beccati fuori casa: due arresti

Due persone sono state arrestate dagli agenti di Polizia di Reggio Calabria in quanto pizzicati fuori dalle rispettive abitazioni nonostante fossero agli arresti domiciliari. Questo l'esito di un apposito controllo svolto dagli agenti in diversi quartieri della città, prevalentemente nell'area sud, e rivolti appositamente a chi è già sottoposto a misure cautelari.

Il primo caso riguarda un quarantatreenne del posto, beccato in auto assieme ad un altro soggetto che, alla vista degli agenti, avrebbe cercato di sottrarsi al controllo fuggendo per le vie della città. Una fuga breve che si è conclusa con il fermo da parte degli agenti, che dopo una perquisizione hanno rinvenuto anche due coltelli a serramanico. L'autista è stato denunciato mentre l'evaso è stato tratto in arresto.

Stessa sorte toccata ad un ventenne, rintracciato dagli agenti in ospedale nonostante fosse agli arresti. A nulla è valso il tentativo di giustificarsi parlando di generici problemi di salute, anche il giovanissimo (fermato per furto aggravato) è stato tratto in arresto per non essere stato trovato all'interno della sua abitazione.

Entrambi i soggetti, comunque, al termine delle formalità di rito sono stati nuovamente posti ai domiciliari senza trasferimento in carcere. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane anche in altri quartieri della città.