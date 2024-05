Karate. L’Akc Crotone pronta con cinque atleti per la Finale Nazionale Esordienti

Ultimi ritocchi sotto la vigile guida del M° Rosario Stefanizzi e del Coach Angelo Arditi per Ludovica Panunzio, Giuseppe Iessi, Anselmo Greco, Enrico Megna e Vincent Paura, i cinque esordienti dell’Asd Accademia Karate Crotone, qualificatisi per la finale nazionale in programma l’uno e due giugno al Palapellicone di Ostia Lido.

I Campionati Italiani Esordienti, avranno inizio sabato 1 e continueranno per tutto il fine settimana con la chiusura domenica 2 giugno. L’orario previsto è dalle 9 alle 20 per la prima giornata e dalle 9 alle 17 per la seconda. Tantissimi i giovani atleti che tenteranno la scalata al titolo italiano di classe nel kata e nel kumite maschile e femminile.

“Sono certo - afferma il M° Enzo Migliarese - che gli atleti faranno di tutto per ben figurare, a loro, ai Tecnici ed a tutti i partecipanti alla importante kermesse sportiva va il più grande in bocca al lupo. Per chi non potrà assistere alle gare dal PalaPellicone, sarà disponibile la diretta streaming dalla Home Page del sito federale, sezione Livestreaming”.