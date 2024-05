Vendeva migliaia di prodotti contraffatti destinati ai bambini: denunciato venditore ambulante

Un uomo, venditore ambulante di origine napoletana, è stato denunciato a piede libero dai finanzieri della compagnia pronto impiego di Lamezia Terme, dopo essere stato sorpreso a vendere migliaia di oggetti contraffatti a marchio Disney e Marvel. L'episodio si è verificato, nei giorni scorsi, nel comune di Sambiase, dove gli stessi militari hanno notato l'insolita modalità di vendita di questi prodotti.

Il venditore infatti avrebbe cercato di "piazzare" oltre un migliaio di prodotti - tra abbigliamento e giocattoli - vendendoli tramite un megafono dalla propria auto in transito per le vie del paese, offrendo per altro un prezzo estremamente vantaggioso. Modalità di vendita che, ovviamente, non è tra quelle adoperate dai due noti marchi, e che ha fatto scattare un primo controllo.

Nell'auto dell'uomo (stracolma di merce) sono stati contati oltre mille prodotti tutti raffiguranti personaggi e marchi Disney e Marvel, il tutto senza licenze sul marchio e senza alcuna indicazione sull'origine dei prodotti stessi, che sono stati prontamente sequestrati dai finanzieri. Discorso diverso invece per il venditore, che è stato denunciato a piede libero con l'accusa di contraffazione e ricettazione.