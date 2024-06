Crotone, una passerella unirà i quartieri Gabelluccia e San Francesco

La passerella pedonale sull'Esaro

Un ponte collegherà due importanti quartieri di Crotone grazie ai fondi ottenuti col Pnrr. È stata, infatti, aggiudicata la gara per la realizzazione di una passerella pedonale sul fiume Esaro, che divide S. Francesco da Gabelluccia

Lo comunica l’assessore Luca Bossi spiegano che l’intervento, per un finanziamento totale di 2,2 milioni di euro, riguarda la costruzione di un ponticello ciclo-pedonale che congiungerà l’area libera di località Gabelluccia con l’area a servizi di San Francesco, nei pressi della Chiesa, del campo da bocce e del campetto.

La passerella avrà una lunghezza di circa 85 metri ed una larghezza di 5 metri, con una pavimentazione adeguata a questo scopo. Esternamente saranno inserite delle luci tecniche, che la illumineranno, “rendendo affascinante un luogo per troppo tempo rimasto abbandonato” sostiene l’assessore.

“La soluzione individuata - prosegue Bossi - è frutto di sopralluoghi condivisi con la soprintendenza che hanno portato a considerare i luoghi in cui insisteva un vecchio ponte ferroviario reinterpretandolo con i canoni estetici e strutturali attuali. Inoltre un’opera di questo genere crea un luogo che conferisce identità e rigenera l’area in cui esso insiste”.

“Gli interventi del PNRR per il Comune di Crotone entrano sempre più nel pieno dell’operatività. Un’opera strategica per collegare due quartieri periferici che si agganciano al resto delle opere in corso nelle aree circostanti. Un ringraziamento a tutto il team e alla dirigente Caroli per il lavoro che stanno svolgendo su una serie di progetti destinati a lasciare il segno nella città di Crotone” conclude l’assessore al Pnrr.