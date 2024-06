Sequestro record di coca nel reggino: scovati 285 chili, valgono oltre 23milioni

Sequestro record di cocaina nel reggino dove i carabinieri hanno intercettato ben 285 chili di cocaina, un quantitativo importante e che sul mercato avrebbe fruttato alla criminalità organizzata una cifra che si stima s’aggiri intorno ai 23 milioni di euro.

A scovare lo stupefacente sono stati i Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro, in collaborazione con i colleghi dello Squadrone Cacciatori “Calabria”.

I militari hanno eseguito una perquisizione in un’azienda di Candidoni e all’interno e nelle vicinanze di un capannone, hanno ritrovato numerosi sacchi contenenti del pellet con dentro 266 panetti di polvere bianca.

Al temine delle operazioni so o scattate così le manette per un 40enne rosarnese che non ha dato spiegazioni sulla provenienza della droga.

Considerato l’ingente quantitativo, gli investigatori sospettano che dalle analisi che saranno condotte sulla coca sequestrata ne sarà confermata la sua elevata purezza.

Pertanto, considerando un prezzo medio che al dettaglio arriva a circa 80 euro al grammo, si è stimato il suo valore di oltre 23 milioni, “il tutto – affermano gli inquirenti - non valutando la pressoché totale certezza che la droga potesse essere ‘tagliata’ con altre sostanze, prima di venderla all’acquirente finale su strada”.

L’arrestato, al termine delle formalità, è stato portato nella casa circondariale di Palmi e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il sequestro di oggi si colloca tra quelli più importanti operati dai Carabinieri di Gioia Tauro negli ultimi anni.