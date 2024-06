Calabria ed Arabia Saudita più vicine grazie all’accordo tra Ita Airways e Saudia

Ita Airways guarda sempre più ad oriente, e sigla un importante accordo commerciale con Saudia, compagnia di bandiera dell'Arabia Saudita, per migliorare la connessione tra gli scali italiani e quelli sauditi già dalla prossima stagione estiva. Questo prevede la partnership siglata in occasione dell'Annual General Meeting e World Air Transport Summit IATA di Dubai, che si snoda principalmente tra tre scali intercontinentali: Roma, Gedda e Riad.

Per quanto riguarda l'Italia, lo scalo di Roma Fiumicino sarà lo snodo principale sia per chi arriva dall'Arabia Saudita sia per chi si appresta a visitarla. Per chi arriva sarà possibile fruire di collegamenti diretti con 12 aeroporti nazionali (Venezia, Bologna, Firenze, Lamezia Terme, Palermo, Catania, Torino, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Genova e Brindisi), 15 internazionali e 9 intercontinentali.

Al contrario, per chi vorrà visitare l'Arabia Saudita, saranno disponibili 11 nuove destinazioni dirette (Medina, Dammam, Neom Bay, AlUla, Abha, Jizan, Tabuk, Yanbu, Ha’il, Turaif e Ta’if) e 7 collegamenti internazionali (Doha, Dubai, Karachi, Islamabad, Lahore, Dacca e Manama) operati dagli scali sauditi di Gedda e Riad.