Il caldo africano si riaffaccia sulla Calabria: temperatura su anche di 10 gradi

Le nuvole e le leggere piogge che hanno interessato tutta la Calabria nel corso della giornata sono sintomatiche dell'arrivo di una perturbazione, che non porterà vento e freddo bensì caldo ed afa.

Un nuovo assaggio dell'estate lo avremo, secondo le previsioni, già nel prossimo fine settimana, quando in tutta la regione le temperature si attesteranno, mediamente, intorno ai 30 gradi centigradi.

È l'effetto del caldo africano che torna a sovrastare tutto il meridione d'Italia, e che in Calabria colpirà in egualmodo tanto la fascia jonica che quella tirrenica. Le previsioni indicano un aumento delle temperatura fino a 10 gradi, che riguarderà sia le coste che l'entroterra: le nubi ancora presenti si diraderanno a partire da domani, garantendo poi un cielo limpido e sereno in tutte le province.

Particolare attenzione nelle grandi "vallate" come quella del Crati, della Piana di Sibari o di Gioia Tauro, e persino nel Marchesato crotonese, dove a livello locale si potrebbero già toccare i 36/38 gradi. Numeri che non saranno raggiunti altrove, dove ci si aspetta una massima percepita fino a 32 gradi.