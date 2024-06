Si ribalta col trattore e finisce in una scarpata, muore schiacciato

Un uomo che era alla guida di un trattore è morto dopo essere stato travolto dallo stesso mezzo agricolo. La tragedia è avvenuta nel comune di Girifalco, nel catanzarese: per cause che sono ancora in corso di accertamento il veicolo è finito in una scarpata impervia, ribaltandosi e non lasciando scampo al malcapitato.

Sul posto, una volta allertate, si sono precipitate le squadre dei vigili del fuoco partite dalla sede centrale del capoluogo e dal distaccamento di Sellia Marina col supporto di una autogrù e di una unità Speleo Alpino Fluviali che hanno messo in sicurezza la zona e hanno recuperato la salma. Presenti anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza.