Il Grand Tour del Gusto arriva in Calabria con lo chef Michele Rizzo

Prosegue il viaggio nel Bel Paese degli Ambasciatori del Gusto all’insegna della promozione della cultura enogastronomica italiana e della valorizzazione dei territori.

La tappa calabrese del “Grand Tour del Gusto”, un viaggio nei sapori delle regioni italiane, sarà ospitato a Rende (CS) il prossimo 6 novembre 2024, presso il Ristorante Agorà dello chef resident Michele Rizzo.

Il progetto prevede un tour di 22 cene a più mani, realizzate in diverse regioni italiane nei ristoranti degli associati coinvolti, in cui ogni cena diventa un’occasione straordinaria per promuovere l’identità e la peculiarità del territorio di appartenenza.

L’evento del 6 novembre presso l’Agorà di Rende vedrà partecipare come Ambasciatori gli chef Gianvito Matarrese, Pascal Barbato, Orazio Chiapparino, Giuseppe Romano, Pierluigi Vacca e Vincenzo Pennestrì, che accompagneranno il collega Michele Rizzo in un viaggio culinario corale, che partirà dai piatti della tradizione locale per giungere ad una reinterpretazione moderna, di grande curiosità e fascino.

Ogni tappa del Tour, infatti, è l’occasione per scoprire e valorizzare i prodotti e le tecnologie firmate dai membri del Club dei Partner AdG, che contribuiranno così alla realizzazione dei piatti proposti in menù.

“Sono onorato che il mio ristorante sia stato scelto come tappa in Calabria - ha dichiarato lo chef Michele Rizzo non appena ha appreso la notizia - e con i miei colleghi chef calabresi che fanno parte dell’associazione, insieme all’esperto di comunicazione e marketing territoriale Valerio Caparelli, stiamo già lavorando alla preparazione dell’evento e ad una serie di situazioni collaterali con cui promuoveremo il nostro territorio e il ricco patrimonio enogastronomico di cui è dotato”.

Divulgare il valore della cucina significa anche favorire i settori di cultura e turismo, fungendo da volano al settore agroalimentare grazie alla ricerca e promozione di nuovi modi di qualificare le eccellenze del territorio.

La cucina italiana è tradizione, ma rappresenta anche l’eccellenza e l’indissolubile legame col territorio: ed è partendo da queste solide fondamenta, trasformandosi attraverso ricerca e innovazione, che il settore cresce e matura nel suo reinventarsi, tornando all’essenziale.

A guidare questo lungo e non facile cammino è il gusto, il più complesso tra i cinque sensi poiché nella sua accezione più ampia comprende anche il giudizio estetico e il nostro rapporto con la bellezza.

E sono proprio gli Ambasciatori del Gusto a interpretare e rappresentare in tutto il mondo il concetto italiano di gusto, proprio come faranno il 6 novembre all’Agorà di Rende.