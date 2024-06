Conclusa con successo la prima edizione de “Una montagna di sport”

Grande successo per la manifestazione Una Montagna di Sport tenutasi a Camigliatello Silano sabato 1 e domenica 2 giugno 2024. Numerose le presenze, diversi i riconoscimenti, tanto l’interesse registrato verso le attività outdoor proposte, così come per il tema della sicurezza in montagna e in generale verso quella che è una vera e propria cultura della vita e delle attività in Sila. La manifestazione, nata con l’obiettivo di promuovere la diffusione delle attività sportive e outdoor che si svolgono sul territorio di Camigliatello Silano, evidenziandone in particolare gli aspetti positivi che queste hanno sulla salute e sul benessere in generale, ha offerto un’occasione per sperimentare come lo sport in montagna possa abbracciare ogni fascia d’età, da quella dei più piccoli a quella degli anziani.

Felici e soddisfatti per aver incontrato in questa due giorni tantissimi amici, vecchi e nuovi, e per aver portato i nostri ospiti a scoprire luoghi tanto prossimi al centro di Camigliatello Silano quanto da loro, però, mai esplorati. Bella ed originale anche la location in cui sono stati allestiti gli stand promozionali delle associazioni che hanno aderito alla manifestazione: il parco della famiglia di Peppino Mancuso, a cui va un sentito ringraziamento, tra pini larici e abeti secolari, che hanno fatto da sfondo alle diverse attività in programma, ovvero escursioni a piedi, escursioni in MTB, camminate in Nordic Walking, escursioni di Pesca, Yoga, Skiroll, Orienteering, Forest Therapy e Sicurezza in Montagna.

Interessante e partecipato anche il convegno dedicato ai benefici che la montagna, ed in particolare la Sila, dona alla salute delle persone che la frequentano: Montagna, Sport e Benessere, il mix perfetto per vivere meglio è stato il tema affrontato, tenutosi nella sede della Fondazione Premio Sila, ottimamente moderato da Mara Carchidi, che ha visto la presenza di istituzioni locali e regionali, insieme al qualificato contributo offerto da medici e ricercatori locali. Un appuntamento, insomma, che ha raggiunto e ottenuto tutti gli obiettivi che si era prefissato: promuovere e valorizzare il territorio; favorire la diffusione di attività ludiche e sportive che si possono praticare a Camigliatello e dintorni; potenziare reti e i rapporti tra associazioni ed istituzioni locali; lanciare il binomio Sila benessere psicofisico.

Sentiti ringraziamenti vanno a tutti i volontari della Pro Loco che hanno lavorato per mesi, al fine di garantire l’eccellente organizzazione raggiunta, così come doverosi sono i ringraziamenti agli Enti che hanno sostenuto e patrocinato l’evento: Comune di Spezzano della Sila, Parco Nazionale della Sila, Gal Sila e Unpli Cosenza. Insomma, vi aspettiamo, dunque, in Sila per farvi conoscere ed apprezzare le sue bellezze, la sua magia, la sua originalità, i suoi innumerevoli effetti benefici.