Crotone. Pizzicati con dosi di hashish e marijuana, un arresto e una denuncia

Gli agenti delle Volanti della Questura di Crotone, impegnati in una attività di contrasti alla spaccio, hanno fermato due giovani, uno arrestato e l’altro denunciato, sequestrando circa 50 grammi di droga.

Nel primo caso, transitando dalla centralissima via Gioacchino da Fiore, l’attenzione degli agenti è stata attirata dalla presenza sospetta di un 19enne che, sottoposto ad una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di alcuni involucri contenenti 31 grammi di hashish e pronti per lo smercio. Da qui ne è scattato l’arresto per il ragazzo che è stato posto a disposizione della Procura della Repubblica locale.

Un altro servizio è stato effettuato invece in Piazzetta Belvedere, dove ad una pattuglia non è sfuggito il gesto di un 25enne che, alla vista della volante, si è velocemente disfatto di un involucro, gettandolo in una siepe, e che si è poi appurato contenesse tre dosi di marjuana.

Eseguita una perquisizione a casa del giovane sono stati poi trovati altri involucri con 5 grammi di marjuana e 7 di hashish, un bilancino elettronico, e materiale per il confezionamento delle dosi, oltre a 320 euro anch’essi sequestrati poiché ritenuti il provento dello spaccio. Per il 25enne è scattato il deferimento in stato di libertà per detenzione al fine spaccio di stupefacenti.