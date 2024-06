Due incendi nel reggino: a fuoco un casolare, vasto rogo di vegetazione

I vigili del fuoco del Comando di Reggio Calabria sono impegnati dalle cinque e mezza di questo pomeriggio, nel comune di Gambarie, per un incendio divampato in un casolare; uno stabile di due piani fuori terra, col tetto di legno e laterizi, al momento disabitato.

Le fiamme hanno interessato della mobilia e dei suppellettili di vario genere. Sul posto impegnati i pompieri della sede centrale, del distaccamento di Villa San Giovanni e del distaccamento volontario di Gambarie, supportati da una autobotte per il rifornimento idrico ed un’autoscala.

Non si registrano feriti mentre sono ancora in corso gli opportuni accertamenti per cercare di comprendere l’esatta origine dell’incendio; al momento nessuna ipotesi viene esclusa.

Contemporaneamente un vasto incendio di vegetazione ha interessato contrada Loggia, frazione San Giovanni, nel comune di Reggio, in prossimità del centro abitato. Sul posto sono impegnate le squadre vigilfuoco sia del capoluogo che del distaccamento di Melito.